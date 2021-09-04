Врач Мясников назвал наиболее эффективные витамины

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему натуральные витамины оказывают гораздо больший положительный эффект на организм человека, чем синтетические, передает РИА «Новости».

По его словам, раньше специалисты утверждали, что из-за невозможности определить, какое количество того или иного продукта необходимо съесть для восполнения дефицита витаминов, лучше принимать синтетический аналог.

Однако в последствие медики узнали, что синтетические витамины всасываются организмом и «не оставляют там следа», а при употреблении фруктов и овощей можно понять, какими витаминами восполнен организм.

Мясников обратил внимание на то, что витамины из продуктов «попадают прямо в цель», а синтетические версии «бьют, как из пулемета».

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