Таяние вечной мерзлоты в Сибири может «пробудить» древние вирусы

Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг заявил, что глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты могут привести к «пробуждению» неожиданных вирусов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, из-за таяния льдов в тайге и тундре Сибири древние болезни и вирусы этого региона могут снова «пробудиться».

«Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются... Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались», — сказал Рае Квон Чунг.

Он добавил, что человечество должно быть готово к таким вызовам и быстро реагировать на них.

Ранее советник президента России по экологии Сергей Иванов в экологической политике назвал сохранение многолетней мерзлоты приоритетом в экологической политике.