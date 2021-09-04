Учебу в начальных классах нижегородской гимназии приостановят после жалоб на отравление

Учебный процесс в начальных классах в гимназии №13 в Нижнем Новгороде временно приостановят после массовых жалоб на признаки отравления. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

«Организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование учащихся и сотрудников школы. Кроме того, лабораторией Роспотребнадзора отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов», — заявили в надзорном ведомстве.

Также в управление Роспотребнадзора добавили, что готовы помочь родителям с консультациями в связи с происшествием.

По информации ТАСС, два ученика сейчас находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает. При этом одного школьника уже выписали из медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что около 40 человек отравились в школьной столовой. Причина отравления и источник в настоящий момент неизвестны.