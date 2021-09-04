Появились подробности задержания подозреваемого в похищении девушки в Нижнем Новгороде

Задержанный в Нижнем Новгороде по подозрению в изнасиловании девушки Сергей Свешников, как выяснилось, сам приехал к отделу полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале NI Mash.

39-летний нижегородец стал подозреваемым в похищении и изнасиловании 23-летней Елизаветы Бабиковой.

«Вместе с ним были два адвоката. По нашим данным, защитников наняла жена Свешникова. Полицейским женщина пояснила, что с мужем у них были прекрасные отношения и ничего подозрительного она не замечала», — уточнили в издании.

Сам бизнесмен отказался от дачи показаний, списав это на плохое самочувствие. 4 сентября, как ожидается, суд изберет Свешникову меру пресечения.

Ранее стало известно, что 24 августа мужчина предложил девушке сходить в ресторан. Он забрал ее около дома, однако вместо заведения отвез в гараж с отапливаемым подвалом и запер там. В помещении были кровать, телевизор, ванная и туалет, кухня с плитой и холодильником. Свешников был гендиректором крупной строительной компании, у него есть супруга и двое детей. Утром 4 сентября полиция задержала предполагаемого насильника. Также пропавшая на девять дней нижегородка рассказала, как познакомилась со своим похитителем.