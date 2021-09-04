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Жители Японии призвали начать войну с Россией для возвращения Курил

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Читатели интернет-портала Yahoo News Japan активно призывают правительство Японии сменить свою политику по отношению к России для возвращения Курильских островов. По их мнению, японская дипломатия больше не оправдывает надежд.

Таким образом они прокомментировали заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который выступил против инициативы Токио о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. По его словам, эта инициатива предполагает работу по отличной от российской юридической системе, что, в свою очередь, запрещено Конституцией РФ.

Один из читателей заявил, что Россия никогда не откажется от Курильских островов, поэтому попытки Японии «угодить» ей не имеют никакого смысла. Некоторые пользователи назвали бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ виновным в заискиваниях с Москвой.

Комментатор под ником Tsu вовсе призвал японское правительство «начать действовать безжалостно» и ввести против РФ санкции. Юзер под ником Yuu заявил, что Япония сможет вернуть «северные территории» (так в Японии называют Курильские острова), только в том случае, если начнет войну против российского государства, иначе ей придется «терпеть унижение».

Ранее президент России, выступая на Восточном экономическом форуме, снова затронул тему отношений с Японией. По его мнению, отсутствие спустя 76 лет после войны мирного договора — нонсенс, ответственность за эту ситуацию несет Токио. Эти заявления прозвучали на фоне появления ряда архивных публикаций ФСБ о ранее неизвестных преступлениях милитаристов Японии.

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Россия — Япония
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