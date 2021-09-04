В России опасаются новых нападок на русскоязычных в бывших республиках СССР

В России опасаются повторения нападок на русскоговорящих в бывших республиках СССР. Об этом заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, передает РИА «Новости».

По его словам, если такие эпизоды повторятся, Россия будет реагировать достаточно четко на них, обозначая красные линии, а также то, что недопустимо в отношении русского и русскоязычного населения.

Также политик добавил, что в России стали более чутко и болезненно реагировать на любые случаи негативного отношения к русскоязычному населению, что, по его мнению, связано и с трансформацией национального самосознания и с конфронтационным отношением к Российской Федерации.

В августе невролог с 30-летним стажем Эмилия Гречаник заявила, что казахские националисты заставили ее извиниться на камеру за речь на русском.

До этого правоохранительные органы задержали в Алма-Ате Куата Ахметова, который организовал в Казахстане так называемые «языковые патрули» и унижал русскоязычных граждан.

В последнее время казахстанские националисты организовывают «языковые рейды», во время которых они заходят в магазины и государственные учреждения и проверяют знание казахского языка работниками. Акции снимают на камеру, видео затем выкладывают на YouTube.