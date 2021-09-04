В США призвали приостановить ревакцинацию от COVID-19

Чиновники из сферы здравоохранения США призвали Белый дом приостановить ревакцинацию населения от коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, представители Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют администрации президента США Джо Байдена отложить планы по введению дополнительных, «бустерных» доз вакцины от коронавируса в конце этого месяца из-за недостаточности данных для ревакцинации. По данным официальных лиц, пока могут быть рекомендованы только повторные дозы вакцины Pfizer.

Чиновники призвали дождаться «полного одобрения» «бустерных» доз от FDA и рекомендаций от CDC.

В начале августа во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали подождать с ревакцинацией как минимум до конца месяца.

Однако 18 августа президент Джо Байден заявил, что взрослые американцы могут получить третью дозу вакцин начиная с 20 сентября тем, кто вакцинировался препаратами Pfizer/BioNTech или Moderna около восьми месяцев назад, также ревакцинация будет предложена и для тех, кто привился вакциной Johnson & Johnson. Президент назвал этот шаг еще одним инструментов, необходимым для борьбы со штаммом «дельта».