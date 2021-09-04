Мэр Владивостока оценил возможность создания нового города Спутник

Мэр Владивостока Константин Шестаков оценил вероятность создания города Спутник около столицы Приморья. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я убежден в том, что на сегодняшний день экономические предпосылки для того, чтобы город Спутник или такой район города Владивостока состоялся, есть», — сказал он.

Ранее соглашение о создании нового города Спутник у Владивостока было подписано на ВЭФ. Город планируется построить на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская», менее чем в 30 км от Владивостока. Он будет рассчитан на проживание 300 тысяч жителей, а площадь застройки составит 925 га, в рамках проекта планируется построить 2,8 млн квадратных метров жилья.