Врач рассказала об опасности внезапного отека ног

Терапевт и диетолог Елена Черненко заявила, что возникновение резкого отека ног может свидетельствовать о патологиях почек и сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Она отметила, что при достаточно резком первом отеке ног в жизни следует экстренно обратиться к терапевту. В случае с венозными отеками потребуется консультация хирурга или флеболога.

«Если отеки возникают у вас регулярно к вечеру и, как правило, не доставляют какого-то неудобства, это говорит о венозной недостаточности и требует планового обращения к врачу. Нужно сделать УЗИ сосудов нижних конечностей, это сосуды, вены и артерии», — подчеркнула Черненко.

Она добавила, что особое внимание на данную проблему необходимо обратить пожилым людям. Если присутствует резко возникший отек только одной ноги, то стоит вызвать скорую помощь, поскольку такая симптоматика может говорить о тромбе, возникшем в сосудах конечности.

Ранее стало известно, что жировые наросты на пальцах ног могут указывать на повышенный уровень холестерина в крови.