В Минздраве назвали сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии

Возвращение к обычной жизни после пандемии во многом зависит от самих жителей России. Об этом в кулуарах Восточно экономического форума (ВЭФ) заявил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, сообщает ТАСС.

Он призвал россиян прививаться от COVID-19, тем более, что для этого созданы все необходимые условия.

«За последние полтора года наши ученые, и фармацевты, и промышленность сделали достаточно серьезный шаг в этом вопросе, мы разработали противоковидную вакцину, мы первые ее в мире зарегистрировали, вывели на рынок», — сказал он.

Фисенко также напомнил, что помимо вакцины в России имеются собственные разработки противовирусных препаратов и ряда других.

«Это разработки российских ученных, которые также доведены до промышленного производства и которыми с прошлого года активно пользуются медики во всех регионах нашей страны», — заключил он.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее в Минздраве заявили, что ситуация с коронавирусом в России стала управляемой с точки зрения фармакологии.