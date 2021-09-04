Единую базу амурских тигров создадут в России

Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев заявил, что специалисты планируют представить единую полную базу амурских тигров, обитающих в России, на Международном форуме по сохранению амурского тигра в 2022 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что процесс создания единой базы оказался затруднен. Например, возникли сложности с научными отделами особо охраняемых природных территорий, где отмечается кадровый голод.

«<…> Это немного сдерживает ввод данных. Но программа основана на современных технологиях, искусственном интеллекте, она самообучаемая. Чем больше будет фотографий, тем лучше она будет работать. Уже сейчас она облегчает работу специалистам», — рассказал Арамилев.

Он добавил, что единый сервер создан на базе охотнадзора Приморья. С сентября там приступят к работе операторы, которые будут круглосуточно посменно следить за программами, отслеживающими передвижения и работу инспекторов, и заодно будут работать с наполнением базы по тиграм, так как нужны оперативные данные.

По словам Арамилева, полный учет тигров, планируемый провести зимой 2021-2022 года, поможет в запуске программы в полном объеме.

Ранее директор амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Петр Осипов завил, что амурский тигр и дальневосточный леопард практически спасены от угрозы полного исчезновения.