Ученые предупредили о резком старении органов после COVID-19

Ученые заявили, что органы людей, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, могут «стареть» на десятилетия. Об этом сообщает New York Times.

Американские ученые провели исследование среди 89 тыс. человек, которые пережили COVID-19, а также 1,6 млн людей, которые не подверглись воздействию SARS-CoV-2.

Специалисты пришли к выводу, что у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет порядка 1%.

«Новое исследование показало, что у 4757 выживших после коронавируса произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. <…> Это эквивалентно старению органа на 30 лет», — сказал доктор Зияд Аль-Али, который является одним из авторов труда.

Серьезные инфекции могут стать причиной хронического заболевания, либо более сильного, а в некоторых случаях и вовсе необратимого урона для этого органа, выяснили ученые.

Исследователи указали, что наблюдения проводились на основе анонимных медицинских записей Управления здравоохранения ветеранов США. Поэтому пациенты были представлены в основном белыми мужчинами со средним возрастом 68 лет.

Врачи не пришли к точному выводу о том, почему так сильно после COVID-19 страдают именно почки. По их мнению, данный орган может быть особенно чувствительным к воспалительным процессам в организме или же к активизации иммунной системы.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о том, что коронавирус может обнаруживаться в кишечнике человека даже спустя несколько месяцев после перенесенного заболевания.