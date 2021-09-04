Полиция задержала нижегородца, который 10 дней удерживал девушку в гараже

Правоохранительные органы задержали 39-летнего бизнесмена Сергея Свешникова, который более недели удерживал в подвале гаража в Нижнем Новгороде 23-летнюю Елизавету Бабикову. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Нижегородской области.

На допросе она сообщила, что ее похитил Свешников и все это время насиловал. По словам девушки, он познакомился с ней на сайте знакомств под вымышленным именем.

24 августа мужчина предложил девушке сходить в ресторан. Он забрал ее около дома, однако вместо заведения отвез в гараж с отапливаемым подвалом и запер там. В помещении были кровать, телевизор, ванная и туалет, кухня с плитой и холодильником.

В ближайшее время Свешникова доставят в Следственный комитет на допрос. Знакомые Свешникова считают, что он сам мог стать жертвой преступников. Они описывают его как «спокойного и доброжелательного мужика».

Известно, что Свешников был гендиректором крупной строительной компании, у него есть супруга и двое детей.