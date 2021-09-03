Вылетевший из Москвы в Белгород самолет подал сигнал тревоги

Самолет Sukhoi Superjet, вылетевший из Москвы в Белгород, подал сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Самолет вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в 22.15 мск, сигнал тревоги был подан сразу после взлета.

«Экипаж принял решение вернуться и сейчас самолет вырабатывает топливо», — заявил источник.

По данным агентства, причиной возврата самолета стал отказ датчика системы управления. На борту находится 81 пассажир и пять членов экипажа.

28 августа неизвестные сообщили об угрозе взрыва в самолете, который должен совершить рейс из Москвы в Геленджик и находился в столичном аэропорту Домодедово. После проверки самолет вылетел в пункт назначения, взрывных устройств на борту обнаружено не было.

До этого, 8 августа, поступило ложное сообщение о минировании самолета Благовещенск — Москва. По данным властей, самолет авиакомпании S7 был задержан в аэропорту вылета из-за заявления одного из пассажиров. Из-за поступившего сообщения людей, воздушное судно, багаж и коммерческий груз досматривали дополнительно. После проверки взрывного устройства на борту не нашли. Об угрозе взрыва сообщил демобилизовавшийся солдат-срочник, его сняли с рейса.