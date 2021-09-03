В РПЦ после слов Путина заявили, что житие митрополита Филиппа можно поправить

Житие святителя Филиппа, митрополита Московского, может быть отредактировано, если версия о его смерти от рук Малюты Скуратова окажется неправдоподобной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена синодальной комиссии по канонизации святых и межсоборного присутствия Владислава Цыпина.

«Дело, связанное с убийством митрополита Филиппа, может быть предметом изучения для историков и церковных историков. Что касается возможности внесения изменений в житие, то, разумеется, жития не являются Священным писанием, которое не подлежит редактированию», — сказал Цыпин.

Он отметил, что при изучении событий далекого прошлого — такого как время правления Ивана Грозного — интерпретация зачастую зависит от личного отношения исследователя.

«Если деятельность Ивана Грозного расценивается в позитивном плане — не то чтобы из этого вытекала необходимость отрицать его причастность к убийству, но отрицается намерение. И наоборот: при негативном отношении к Ивану Грозному на него возлагается ответственность за те убийства, которые представляются сомнительными», — объяснил собеседник агентства.

Однако церковь не обязана соглашаться с положениями, которые утверждает историческая наука, подчеркнул он, добавив, что внесение изменений в жития святых требует «особенно тщательных исследований».

Ранее президент России Владимир Путин усомнился в версии убийства митрополита Филиппа опричником Скуратовым.