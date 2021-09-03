В двух городах афганские женщины провели митинги за равные права с мужчинами

Афганские женщины провели митинг в Кабуле, на котором потребовали соблюдения их прав и равенства с мужчинами. Об этом сообщает газета Hasht e Subh Daily.

По данным издания, женщины несли в руках плакаты с лозунгами «Права женщин и мужчин равны», «Образование, работа, свобода — путь к процветанию». Также активистки призвали движение «Талибан» (организация запрещена в России) утвердить право женщин на участие в политической жизни страны в новой конституции Афганистана.

Накануне аналогичный митинг прошел в афганском городе Герат.

Ранее представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что женщины не смогут занимать министерские посты в новом правительстве Афганистана и будут работать в министерствах, в полиции и судебной системе только в качестве помощников.

Также сообщалось, что в Афганистане женщин и девочек заставляют вступать в брак ради права на эвакуацию из захваченной талибами страны. Журналисты отмечают, что женщины и девочки шли на такой отчаянный шаг из страха перед тем, что правление талибов может означать для них.