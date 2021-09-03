Ужесточение антиковидных мер в Турции не коснется российских туристов

В посольстве Турции в Москве заверили, что новые ограничения на свободное перемещение по территории страны, которые вступают с 6 сентября, будут распространяться только на местных жителей и иностранцев-резидентов. Об этом сообщается на официальном сайте дипмиссии в Москве.

«Иностранцы, которые прибывают на территорию Турецкой Республики с туристическими целями, под действие этих правил не подпадают», — говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган уточнил, что в стране сделают обязательным предоставление отрицательного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных и не перенесших коронавирус в театры, а также кинозалы.

В конце июля в Турции зафиксирован максимальный за почти 3 месяца прирост случаев COVID-19. Глава Минздрава страны Фахреттин Коджа до этого заявлял, что рост числа заболевших «вызывает тревогу по поводу контроля над эпидемией». Он также призвал жителей страны соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться.