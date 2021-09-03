Синоптик спрогнозировал бабье лето в Москве

В Москве на следующей неделе ожидается первая волна бабьего лета. Об этом сообщили в программе «Вести» в центре погоды «Фобос».

По данным специалистов, в ближайшее время в столицу придет похолодание. В пятницу в городе ожидается +12°C, а в выходные всего +10°C. Кроме того, в конце недели в Московской области даже могут состояться первые в этом году заморозки.

«Холода отступят к началу следующей недели, синоптики ожидают резкое потепление. Тогда можно будет рассчитывать на первую волну бабьего лета», — подчеркнула синоптик Елена Волосюк.

Раннее синоптики сообщили, когда в России резко наступит осень: по словам экспертов, жителей 11 регионов России ждет первый снег в сентябре.