Биолог рассказал, что в этом году «костры рябин» загорелись вовремя

Теплое лето помогло московской рябине созреть к третьему сентября, рассказал «Газете.Ru» биолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.

«В этом году я не очень наблюдал за рябиной, но те растения, которые видел, уже со зрелыми ягодами. Лето было теплое и ничто не мешало рябине созреть уже к третьему сентября», — сказал Гомыранов.

По его словам, рябина довольно часто используется для озеленения города.

«Она есть в парке Горького, в Митинском парке, в Фили, в Ботаническом саду, на ВДНХ», – добавил биолог.

Ранее российский певец Михаил Шуфутинский рассказал, что каждое 3 сентября он дает около 30 интервью про одноименную песню, в которой есть строки про «костры рябин».

«В этот день у меня примерно 27 или 30 интервью на одну и ту же тему, поэтому этот день знаковый... В этот день я ее пою, и не только в этот. Поскольку песня любима на протяжении почти 30 лет всей страной, то я пою ее на каждом концерте. Люди умеют чувствовать и понимать друг друга, поэтому эта песня о том, что наверняка происходило в жизни каждого человека, потому что у каждого из нас бывали расставания, встречи, разочарования, любовь, поэтому песня всем нужна и важна», — рассказал Шуфутинский.

Певец заявил, что обычно 3 сентября свою знаменитую песню он исполняет в эфире или на живом концерте. Впервые эту песню Михаил Шуфутинский спел в 1993 году.