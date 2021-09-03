Синоптики пообещали москвичам «барическую пилу»

Жителей столицы предупредили, что 3 сентября в городе прогнозируется «барическая пила». В этот день атмосферное давление упадет до 733 мм. рт. ст., заявил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как уточнил метеоспециалист, уже в ночь на субботу, 4 сентября, давление снова начнет расти.

«Промозглая ветреная погода будет сопровождаться ливневыми дождями, из-за чего и так низкая для начала сентября температура будет в ощущениях казаться на три градуса холоднее. В Москве наибольшие порывы ветра — до 17 м в секунду — ожидаются сегодня вечером, что является штормовым для мегаполиса показателем», — добавил Тишковец.

Прогнозируется, что атмосферное давление окажется ниже нормы на 12 единиц ниже нормы.

«Это как будто мы поднимемся на высоту 100-150 метров, из-за чего метеозависимые люди будут себя чувствовать дискомфортно...», — предупредил москвичей синоптик.

Ранее сообщалось, что в Москве на выходных температура опустится до +5°C.