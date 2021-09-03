В Минздраве рассказали о побочных реакциях после ревакцинации от коронавируса

Побочные реакции после ревакцинации от коронавируса не отличаются от тех, что уже были известны. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает РИА «Новости».

«У нас онлайн создан и работает регистр, есть мобильное приложение, куда поступают данные о том, как пациенты переносят вакцину, какие наблюдаются у них нежелательные реакции, поэтому абсолютно тот же спектр, что и был при первоначальной вакцинации», — рассказал специалист.

По его словам, все возможные реакции организма после повторной прививки были учтены в инструкции к медицинскому применению каждого лекарственного препарата.

Ранее врач объяснил, что не стоит есть перед прививкой от COVID-19.