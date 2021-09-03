Роскачество перечислило худшие российские товары

Самыми некачественными российскими социально значимыми товарами оказались пельмени, мед и школьная форма. О этом заявил глава Роскачества Максим Протасов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передают «Известия».

Протасов пояснил, что пельмени являются сложным продуктом, требующим особых режимов хранения, производить его также непросто, в связи с чем существует высокая доля нарушений.

Несмотря на то что Россия является одним из пяти крупнейших в мире производителей меда, в настоящее время выявлен достаточно высокий уровень антибиотиков в этом продукте. Это связано с тем, что пчел неправильно лечат, отметил глава Роскачества.

«Серьезную работу по этому поводу проводят Минсельхоз и Россельхознадзор, чтобы привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы. Так как их в стране много, это непростая работа, но мы ее активно проводим», — сказал Протасов.

Относительно школьной формы он отметил, что производители часто изготавливают такую одежду из некачественной ткани, которая не соответствует маркировке, не дышит, не пропускает влагу.

Ранее сообщалось, что более трети игрушек на мировых маркетплейсах оказались опасными для детей.