Назван лучший университет мира по версии THE World University Rankings 2022

Оксфордский университет Великобритании в очередной раз стал лидером рейтинга топ-200 университетов мира по версии Times Higher Education (THE World University Rankings 2022). Об этом сообщается на сайте журнала.

Это шестой год подряд, когда британский вуз занимает первую позицию в данном списке. В пятерку лучших университетов в мире вошли Калифорнийский технологический институт (США), Гарвардский университет (США), Стэнфордский университет (США), Кембриджский университет (Великобритания).

Далее следуют Массачусетский технологический институт (США), Принстонский университет (США), Калифорнийский университет в Беркли (США), Йельский университет (США) и Чикагский университет (США).

При этом Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова оказался на 158-м месте в рейтинге, это самая высокая позиция за все время участия российских высших учебных заведений.

Ранее сообщалось, что МГУ признан лучшим вузом России по версии THE World University Rankings 2022.