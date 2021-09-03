Осужденные за убийство тигра Павлика в Приамурье хотят обжаловать приговор, однако шансов у них немного, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.

«Это пример бытового браконьерства, когда люди увидели тигра и решили на нем заработать, отстрелили его и попытались реализовать части тела, что было оперативно выявлено при помощи охотнадзора Амурской области… Сейчас они пытаются обжаловать приговор, но пока безуспешно. Они находятся под стражей и ждут, пока пройдет апелляция. По ней пока не видно новых обстоятельств и аргументов, которые бы позволили доказать им свою невиновность», — рассказал Арамилев на полях Восточного экономического форума.

По мнению Арамилева, если суд отклонит апелляцию осужденных, это очень положительно повлияет на ситуацию с браконьерством в регионе, так как приговор двух жителей села Новопетровка к 5 годам и 2 месяцам заключения является самым строгим приговором за преступление против животных, занесенных в Красную книгу России.

Ранее убийц краснокнижного тигра Павлика приговорили к колонии.