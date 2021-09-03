Боевик ИГ* британского происхождения признал вину в пытках и казнях заложников в Сирии

Член террористической группировки ИГ (организация запрещена в России), гражданин Великобритании Александа Коти на суде в США признал вину в причастности к убийствам заложников из западных стран. Об этом сообщает

телеканал NBC.

Власти США заявили, что он и еще один британский член ИГ, Эль Шафи Эльшейх, были причастны к похищениям международных заложников, в том числе американских гуманитарных работников Кайла Мюллера и Питера Кассига и американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа. На судебном заседании в штате Виргиния присутствовали родственники четырех американцев, казненных боевиками.

По данным следствия, Коти и Эльшейх были частью группы из четырех британцев — в СМИ их прозвали «Битлз». Главой группы был Мохаммед Эмвази, который, как полагают следователи, убил Фоули и Сотлофф, обезглавив их и сняв казнь на видео.

Коти грозит пожизненное заключение. Власти США согласились на просьбу Великобритании об отказе от смертной казни.

Джеймс Фоули — независимый американский фотожурналист, был похищен на северо-западе Сирии в 2012 году и был казнен боевиками ИГ в отместку за авиаудары ВВС США по расположению их частей в Ираке. Оказался одним из первых заложников, чья казнь была снята боевиками на видео. В 2014 году ФБР подтвердило подлинность видео с казнью журналиста.

Ранее сообщалось, что британский фотокорреспондент-фрилансер Джон Кэнтли, которого похитили вместе с Фоули, все еще жив.