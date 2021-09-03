В Хабаровском крае мужчина неделю шел пешком, чтобы сдаться полиции после совершения тройного убийства — он был задержан, сообщают «Известия» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Дарью Немцеву.

Конфликт, по данным Следственного комитета, произошел на территории оленеводческой фермы в Охотском районе Хабаровского края. Убийства произошли на фоне распития алкогольных напитков — сдавшийся полиции мужчина сначала убил из ружья собутыльника, после чего застрелил двух женщин, которые также находились на оленеводческой ферме.

Мужчина был вынужден добираться до ближайшего населенного пункта Охотск пешком в течение недели из-за отсутствия транспортного сообщения с фермой. В поселке Охотск сдавшийся полиции мужчина был арестован.

Ранее двое мужчин попали под трамвай, пока поминали сбитого на том же месте брата.