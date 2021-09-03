Герой рекламы «Тануки» рассказал о своем опасении преследования в России

Темнокожий мужчина, снявшийся для рекламы сети ресторанов «Тануки», заявил, что опасается преследования в России со стороны движения «Мужское государство» и вынужден уехать из страны, не завершив получение образования, сообщает телеканал RT.

«Я приехал сюда больше пяти лет назад учиться. Моя специализация — информатика и вычислительная техника. Когда получу образование, вернусь домой, в Африку, и буду работать там. В России оставаться не планирую. На родине меня ждёт большая семья: родители, братья и сёстры», — заявил мужчина.

Он отметил, что для него модельный бизнес не является основным средством заработка, но опыт в рекламе у него уже есть — в 2018 году он участвовал в съемках для рекламных баннеров в связи с чемпионатом мира по футболу в России.

«Я читал в соцсетях, что активисты «Мужского государства» будут искать актёров, которые снимались в этой рекламе. И поэтому сейчас я очень боюсь. Мне осталось учиться в России всего год. Жаль, что именно сейчас возникла такая проблема. Боюсь, что придётся уехать домой раньше, так и не доучившись», — заявил мужчина.

По его словам, до этого он никогда не сталкивался в России с проявлениями расизма.

Ранее в «Мужском государстве» заявили о задержании своего лидера Позднякова.