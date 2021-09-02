Захарова пошутила про книгу, которую подарили Зеленскому в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором пошутила про книгу, которую члены конгресса США подарили президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита.

«Зеленскому в США подарили книгу под названием «Лёгкая черепно-мозговая травма», которую издал американо-украинский медицинский фонд AUMF, а преподнесли ее украинскому президенту члены конгресса. Все-таки книга — лучший подарок, как ни крути», — написала Захарова.

Зеленский находится в США с рабочим визитом, где 1 сентября он провел встречу с президентом США Джо Байденом. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 2 сентября, объявил о том, что Соединенные Штаты выделят Украине более $45 млн в качестве гуманитарной помощи.