Подводник заявил об опасности найденного реактора АПЛ в Карском море

Руководитель и сооснователь Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан I ранга Игорь Курдин заявил об опасности для экологии контейнера атомного реактора подводной лодки К-19, найденного на дне залива Амбросиева в Карском море. Об этом он рассказал изданию »Лента.ру».

«Когда-то корпуса реакторов разрушатся, коррозия неизбежна, тогда подводные течения разнесут ядерные отходы в разные районы, что может иметь крайне негативные последствия», — рассказал Курдин.

Он также отметил, что именно из-за риска навредить экологии проводится экспедиция для поиска этих объектов, подъема их на поверхность и постановки на хранение в безопасном варианте.

Курдин добавил, что такая операция «оправдана и необходима».

Ранее сотрудники государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС России нашли в Карском море атомный реактор подводной лодки К-19.

При этом, бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, контр-адмирал Всеволод Хмыров заявил, что объект не является радиационно опасным, но служит источником повышенной радиации.