В Луизиане после урагана сняли с дерева застрявшую корову

В приходе святого Бернарда в штате Луизиана муниципальные сотрудники достали с дерева застрявшую после урагана корову. Об этом сообщает USA Today.

Как заявили в администрации прихода, корова там оказалась в результате урагана «Ида», обрушившегося ранее на южные штаты США. Корову обнаружили в лесу недалеко от крупнейшего города штата Новый Орлеан.

Видео со спасением млекопитающего стало вирусным и собрало десятки тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что ураган «Ида» заставил течь вспять Миссисипи — крупнейшую реку Северной Америки.