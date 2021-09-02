Житель Нью-Йорка проплыл по улице на матрасе с кальяном после урагана «Ида»

В сети появились видео, на которых жители Нью-Йорка развлекаются во время наводнения, вызванного ураганом «Ида». Свои ролики пользователи опубликовали в социальных сетях Twitter и TikTok.

Вирусным стал ролик, где молодой человек плывет на надувном матрасе под дождем вдоль затопленных улиц и курит кальян.

На другом видео молодая пара, у которой затопило первый этаж дома, записала ролик под песню Фрэнка Синатры «New York, New York», стоя по колено в грязной воде. На нем молодые люди синхронно выполняют движения.

Еще один пользователь загрузил видео, на котором доставщик еды, передвигаясь по затопленному городу на велосипеде, случайно зачерпывает воду в пакет с заказом.

Ураган «Ида» обрушился на штат Луизиана 29 августа и после перекинулся на Нью-Йорк. По оценкам синоптиков, в городе выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил в городе чрезвычайное положение.