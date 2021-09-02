В Истре бенгальскую кошку расстреляли из арбалета

В подмосковной Истре бенгальскую кошку ранили стрелой из арбалета. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в коттеджном поселке «Кембридж» на Новорижском шоссе. Раненое животное приползло к крыльцу своего дома, где питомца и обнаружила хозяйка, обеспокоенная тем, что кошка не идет на зов.

Женщина вытащила стрелу из тела животного самостоятельно. Кровь не останавливалась, и хозяйка понесла питомца в ветеринарную клинику, где кошку экстренно прооперировали.

По словам владелицы, стрела была выпущена из охотничьего арбалета. Женщина отмечает, что это не первый случай нападения на животных в поселке, и считает, что злоумышленник живет поблизости.

В настоящее время в России действует закон, который запрещает покупать охотничьи луки и арбалеты без лицензии, однако можно приобрести инвентарь «послабее», для которого не требуются никакие справки, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелково на похоронах кота один из участников траурной церемонии случайно застрелил хозяина умершего животного. В суде мужчина уверял, что обрез был на предохранителе, однако вдова погибшего настаивала на том, что выстрел был произведен намеренно.