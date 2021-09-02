WWF: амурскому тигру больше не грозит исчезновение

Директор амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Петр Осипов завил, что амурский тигр и дальневосточный леопард практически спасены от угрозы полного исчезновения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, сейчас существует около от 540 до 580 особей амурского тигра.

«Также от опасной черты отошел еще один редкий вид хищников, это еще одна большая кошка — дальневосточный леопард... Но расслабляться еще рано», — сказал Осипов на Восточном экономическом форуме.

Он отметил, что положительных результатов работы удалось достичь благодаря государственным программам, развитию сети особо охраняемых природных территорий и деятельности природоохранных организаций.

Ранее в Минприроды предупредили о возможном исчезновении 13 видов животных в РФ.