В Минфин заявили, что риски «перегрева» ипотечного рынка России снизились

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что ипотечный рынок России немного успокоился, а риски его «перегрева» снизились. Об этом он сообщил во время выступления на Восточном экономическом форуме.

«Конечно риски снизились за счет того, что повысилась ставка. <…> В целом мы видим, что рынок сейчас стал более здравым в этом смысле, ажиотаж, который был — «сесть в последний вагон», он, к счастью, прошел», — рассказал Моисеев.

Он добавил, что Минфин России сохранил оценку затрат бюджета страны на программу льготной ипотеки под 7% (до 3 млн. рублей) в 89 млрд рублей.

Ранее стало известно, что с августа Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом 15-20% от стоимости жилья.

Отмечается, что причиной для введения подобной меры стал рост ипотеки с небольшим первым взносом в выдачах на первичном рынке с 24% во втором квартале 2020 года до 45% в первом квартале текущего года, а на вторичном рынке — с 30% до 33%.

Регулятор пояснил, что повышение надбавок позволит снизить стимулы финансовых организаций наращивать кредитование с помощью выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом.