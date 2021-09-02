В Кремле прокомментировали ситуацию со школьником, поправившим Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со школьником, который поправил главу государства при разговоре о Северной войне. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость», — сказал представитель Кремля.

Накануне школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил Путина, когда тот допустил оговорку на открытом уроке в детском центре «Океан» во Владивостоке. Путин во время обсуждения вопроса по истории оговорился, назвав войну, которую вел Петр I со Швецией, Семилетней. Подросток, заметив ошибку, поправил президента, сказав, что война называлась Северной.

При этом директор школы Юлия Рябцева выразила мнение, что подросток решился поправить президента «из-за наглости, которая присуща молодым людям». А Елена Грозных, учительница Толстых, рассказала «Газете.Ru», что молодой человек не может скрыть неверные сведения, поэтому поправил главу государства.