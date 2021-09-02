Фармкомпании США обсуждают производство «Спутника V» для экспорта

Глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что американские фармацевтические компании ведут переговоры о возможности производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» . Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект «Спутник V» – он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает «Спутник V», но для экспорта в третьи страны», — сказал Родзянко на полях ВЭФ.

Ранее сообщалось, что Аргентине произвели более 5 млн доз российской вакцины «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».