В Нью-Йорке введен режим ЧС из-за мощного ливня

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ввел режим чрезвычайной ситуации из-за проливного дождя, который ожидается вечером 2 сентября. Объявление было сделано в Twitter.

«Я объявляю сегодня вечером режим чрезвычайной ситуации в городе Нью-Йорк. Мы сталкиваемся с историческими погодными катаклизмами — рекордный дождь по всему городу, сильное наводнение и опасные условия на дорогах», — говорится в сообщении.

В предыдущей публикации Де Блазио призвал ньюйоркцев, которые за рулем, избегать подтопленных дорог.

«Сильный дождь от 2 до 5 дюймов (от 50 до 127 мм осадков — прим. ред.) приведет к затоплению шоссе и улиц. Не ездите [на автомобиле] в тех местах, где вода покрывает проезжую часть», — написал он.

Ранее на Южное побережье США обрушился ураган «Ида», которому была присвоена четвертая категория опасности из пяти возможных. Жертвами стихийного бедствия стали двое человек — одного убило рухнувшее дерево, второго утонул в машине.

Кроме того «Ида» оставила без света Новый Орлеан и повернула вспять крупнейшую реку Северной Америки Мисиссипи.