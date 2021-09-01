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Северная Корея отказалась от нескольких миллионов доз китайской вакцины

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Kyodo/Reuters

Власти Северной Кореи попросили, чтобы почти три миллиона предложенных стране доз вакцины от COVID-19 были перенаправлены в другое место, сообщает Reuters со ссылкой на ЮНИСЕФ.

Действующая под эгидой ООН организация курирует международную программу COVAX, которая поставляет вакцины в страны с низкими доходами. По программе в КНДР готовы были доставить китайскую вакцину Sinovac.

Представитель ЮНИСЕФ уточнил, что центр COVAX продолжит попытки диалога с КНДР.

В конце 2020 года сообщалось, что Северная Корея выразила заинтересованность в присоединении к программе COVAX.

В мае в КНДР заявили о возможной передаче коронавируса через «приносимые ветром странные объекты» — листовки из Южной Кореи. Также власти страны были озабочены тем, что вакцины в других странах якобы не продемонстрировали эффективность и отклонили поставки около двух миллионов доз AstraZeneca.

В июле ВОЗ подтвердила, что в Северной Корее по-прежнему нет ни одного случая коронавируса.

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