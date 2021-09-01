Американский канал по ошибке назвал президента Зеленского «Левински»

Американский канал C-SPAN в подводке к трансляции встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином назвал украинского лидера «Левински».

Как указано на сайте C-SPAN, подводка к видео создается на основе скрытых субтитров (СС). Можно предположить, что она была составлена без участия человека в автоматическом режиме.

Фамилия «Левински» в США стала известной из-за секс-скандала с бывшим президентом США Биллом Клинтоном и сотрудницей Белого дома Моникой Левински. О связи 25-летней девушки и американского лидера стало известно в 1998 году, спустя три года их отношений.

Поначалу Клинтон отрицал эти сведения, но позже они подтвердились. В отношении него была запущена процедура импичмента, но сенат отказался снять его с должности.

Спустя годы бывший президент США рассказал, что допустил «непростительную» ошибку. Он признался, что романом со стажеркой пытался «снять нагрузку», накопившуюся из-за работы. Его супруга Хиллари Клинтон отметила, что измена подставила ее под удар.