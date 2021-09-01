Пресс-секретаря Зеленского раскритиковали в сети за фото в Вашингтоне

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, который вместе с главой государства приехал в Вашингтон с официальным визитом, опубликовал в своем Instagram пост с шутливой фотографией на фоне монумента Джорджа Вашингтона. Снимок вызвал негодование пользователей.

Представитель украинского лидера Владимира Зеленского представил две фотографии: на первой он принял обычную серьезную позу, а на второй — высунул язык и как бы «держит» монумент кончиками пальцев.

В ответ на это комментаторы призывают Никифорова «перестать позорить Украину», называют его глупым, а также утверждают, что такое унижение страны перед США является «преступлением против государства».

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США накануне, чтобы 1 сентября встретиться с американским коллегой. Встреча была перенесена с 31 августа в связи с выводом войск США из Афганистана.

Зеленский уже провел ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами в США. Стороны в ходе диалога могут говорить, в частности, о перспективах участия Вашингтона в «нормандском формате». Кроме того, пройдут две важные публичные презентации от украинского президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.