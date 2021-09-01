Отлученный от церкви схимонах Сергий стал фигурантом дела об экстремизме

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) стал фигурантом дела об экстремизме, по которому ранее задержали его помощника Всеволода Могучева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он (Сергий. — Прим. ред.) организатор экстремистской группы, в которую входил Могучев и неустановленные лица, которые создавали и выкладывали ролики с высказываниями, оскорбляющими евреев, мусульман и так далее», — сказал собеседник агентства.

Могучева задержали в поезде в Тюменской области по дороге в Екатеринбург.

Дело было возбуждено по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Уточнялось, что Могучев отвечал за связи захваченного Романовым и его сторонниками Среднеуральского женского монастыря с общественностью и публикацию на YouTube-канале и в соцсетях проповедей священнослужителя.

В начале года суд арестовал Могучева на 15 суток по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды за посты в соцсетях.

Самого Сергия задержали в конце прошлого года, а позже арестовали по обвинению в доведении до самоубийства монахинь Среднеуральского женского монастыря, который ранее был подконтролен Сергию.

Также на бывшего схимонаха завели дела по статьям «Самоуправство» и «Нарушение права на свободу совести». Свою вину он не признал.

Ранее в среду в Тюменской области в поезде по дороге в Екатеринбург, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, был задержан помощник Сергия Всеволод Могучев, который отвечал за связи с общественностью в захваченном Среднеуральском женском монастыре и выкладывал проповеди Романова. Также источник рассказал, что в его квартире в рамках уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой») прошли обыски.

Другое уголовное дело Романова, обвиняемого по трем статьям УК РФ (самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания), рассматривает Измайловский суд Москвы. Следующее заседание состоится 2 сентября.