Верховный суд России снял с выборов в Госдуму предпринимателя Потапенко

Верховный суд Росси отметил регистрацию на выборах в Госдуму кандидата от «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС), бизнесмена Дмитрия Потапенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

Иск с соответствующим требованием в суд направил Центризбирком.

Обращение ЦИК в суд в отношении Потапенко связано с обнаружением у него иностранных активов. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее суд на тех же основаниях отменил регистрацию шестерых кандидатов от Партии роста.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.