Татуировщицы вышли на протест против цензуры в Facebook в костюмах огромных сосков

Напротив лондонского офиса технологической компании Facebook собрались татуировщицы, которые наносят изображения сосков людям, перенесшим рак молочной железы. Об этом сообщает Daily Mail.

Медицинские татуировщицы специализируются исключительно на помощи женщинам, пострадавшим от онкологических заболеваний. Как сообщает издание, той помощи, которую предоставляет система всеобщего здравоохранения в Британии (NHS) людям недостаточно для восстановления красоты и психологического здоровья после болезни. Предпринимателей не устроило то, что крупная социальная сеть, где они продвигают свой бизнес и общаются с клиентами, удаляет изображения как «порнографию», а их страницы блокируют.

«Мы надеемся, что благодаря нашей кампании, Facebook прекратит удалить эти изображения и мы сможем продвигать свой труд без опасения того, что наши страницы заблокируют, — сообщила о целях акции татуировщица Джемма Бауэрс.

Ранее сообщалась, что в Австралии обнаженная и измазанная кровью зоозащитница ворвалась в бутик, протестуя против убийства животных.