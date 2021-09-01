Россиянка украла более 190 тысяч рублей у ребенка-инвалида

Жительница Нижегородской области, являясь опекуном ребенка-инвалида, незаконно переводила его социальные выплаты себе на карту. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Нижегородской области.

Подозреваемая в течение шести месяцев с номинального счета ребенка, на который ему ежемесячно перечислялась пенсия по инвалидности, переводила деньги себе на карту и распоряжалась ими. Общий ущерб, причиненный ребенку, составил более 190 тыс. руб. — его женщина возместила в полном объеме. Органы опеки изъяли несовершеннолетнего пострадавшего из семьи опекуна и поместили в детский дом.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Женщина созналась в содеянном, расследование дела продолжается.