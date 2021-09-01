Британский вдовец завещал все свое состояние сотруднику турецкого отеля

86-летний британский пивовар Чарльз Кортни, много лет отдыхавший в одном и том же турецком отеле, завещал коридорному £20 000. Об этом сообщили в The Sun.

Чарльз, его жена и их совместные друзья ездили на отдых в один и тот же отель в городе Кушадасы десятилетиями. Там он завел дружбу с коридорным Таскином Дасданом, отцом троих детей, работавшем там с 1990 года. После смерти жены британца, с которой он прожил в счастливом, но бездетном браке 58 лет, Чарльз все равно продолжил ездить в то же место в одну и ту же комнату 401, которую стали называть «комнатой Чарли». Другие сотрудники отеля также были вписаны в завещание, но у Дасдана доля была самая большая

Кортни умер еще в 2014 году, но поскольку подсчет имущества пивовара занял много времени, британские власти связались с Дасданом лишь недавно, сообщив ему о неожиданном сюрпризе.

«Чарли не был обычным гостем для нас. Мы считали его настоящим другом. Когда мы получили ужасающие новости о его смерти, все сильно расстроились. С этими деньгами я могу больше вообще не работать, но я думаю продолжу оставаться в отеле, так как люблю встречать новых людей», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Лана Дель Рэй запретила в своем завещании выпуск своей музыки посмертно.