Московский суд заочно арестовал соратника Тесака Сергея Коротких

Басманный суд Москвы заочно арестовал соратника националиста Максима Марцинкевича, более известного как Тесак, Сергея Коротких, который сейчас скрывается на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Коротких, обвиняемого по п. п. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц по мотивам межнациональной ненависти). Ему избран заочный арест на два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ», — говорится в сообщении.

По данным агентства, Коротких является уроженцем Белоруссии. С начала конфликта на юго-востоке Украины он вступил в ряды добровольческого батальона «Азов», а затем стал начальником его разведки. В 2014 году он получил украинское гражданство и затем уехал из России. До переезда на Украину он был известен как один из ближайших соратников Тесака, осужденного за ряд экстремистских преступлений.

В сентябре 2020 года Тесака нашили мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По официальной версии следствия, он покончил с собой. Позднее, в августе 2021 года, в сети появилось видео с допросом, в ходе которого Марцинкевич рассказывал подробности убийств мигрантов, в которых он сам принимал участие.