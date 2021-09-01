У Приднестровского университета установили памятник Гарри Поттеру

В Тирасполе у здания Приднестровского государственного университета им. Шевченко установили памятник персонажу книг британской писательницы Джоан Роулинг Гарри Поттеру. Об этом сообщил Telegram-канал «Преднестровец».

На опубликованных кадрах видно, что памятник представляет собой фигуру мальчика в мантии волшебника и с совой на плече. Авторы сообщения отметили, что теперь вуз можно переименовать в Хогвартс.

По данным СМИ, в церемонии открытия памятника принял участие президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский и ректор вуза Степан Берил.

Книги о Гарри Поттере написала британская писательница Джоан Роулинг. С 1997 по 2007 год вышло семь романов о волшебнике из Хогвартса. Общий тираж серии составил 400 миллионов экземпляров. Ее перевели на 65 языков мира.

Ранее сообщалось, что в центре Лондона появился памятник знаменитому волшебнику Гарри Поттеру. За его основу взяли сцену из фильма «Гарри Поттер и философский камень».