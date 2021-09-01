Против врио начальника ИВС в Истре возбудили дело после побега заключенных

Следователи возбудили уголовное дело в отношении врио начальника изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Московской области.

Врио начальника ИВС подозревают в превышении должностных полномочий, которые привели к побегу пяти человек. В настоящее время фигуранта дела допрашивают, проводятся следственные действия.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а также решен вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее еще двум сотрудникам изолятора временного содержания предъявили обвинения после побега подсудимых.

Побег из ИВС в Истре был совершен 6 августа. Подсудимые открутили замки дверей камер запрещенным гаечным ключом. Вместе с другими заключенными из колонии сбежал Александр Мавриди, которого подозревают в убийстве так называемого «колбасного короля» Владимира Маругова. МВД России пообещало награду в размере 1,5 млн рублей за информацию, которая поможет в его поимке.

В текущий момент задержаны четверо из пяти подсудимых, совершивших побег из истринской колонии. Пока на свободе остается Мавриди.