Подросток ударила ножом полицейского, который пытался ее спасти

Полицейский получил ножевое ранение, спасая подростка от падения из окна. Об этом сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Представители органов опеки приехали к 13-летней девочке, чтобы доставить ее в интернат – несколько дней назад у подростка умерла мать. Когда полицейские вошли в квартиру, девочка забежала на кухню, открыла окно и попыталась выпрыгнуть с третьего этажа.

33-летний сотрудник полиции успел поймать ребенка за ноги, предотвратив ее падение. После этого девочка схватила кухонный нож и ударила им спасшего ее правоохранителя в шею. В МВД отмечают, что инцидент произошел случайно.

Раненому полицейскому оказана медицинская помощь, с ребенком работают представители органов опеки и инспектор по делам несовершеннолетних.