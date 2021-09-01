Врач назвал оптимальную температуру для борьбы с вирусом

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что если у человека повышается температура тела при заболевании, это говорит о хорошей работе иммунной системы. В эфире радио Sputnik медик отметил, что лучше всего организм борется с вирусом при температуре в диапазоне от 37 с небольшим до 38,5 градуса.

«Работа иммунной системы определяется цитокинами — молекулами, которые выделяются в тот момент, когда активируются клетки иммунной системы. Иммунная система реагирует на вирусы или бактерии, цитокины попадают в центральную нервную систему, где находится центр регуляции температуры, и организм получает сигнал, что нужно поднять температуру, потому что идет борьба с инфекцией», — пояснил эксперт.

Он добавил, что ферментные системы бактерий и генетический аппарат вирусов рассчитаны на работу при определенной температуре.

Как уточнил врач, если человек не сталкивается с повышением температуры при ОРВИ, то, значит, его иммунная система практически не реагирует на заболевание.

При этом избыточная реакция со стороны организма также является опасной. Иногда чрезмерно высокая температура, в районе 39-40 градусов, может грозить сбоями в работе сердца, предупредил специалист.

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